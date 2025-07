Milan Modric | Leao è il presente e il futuro il 10 è suo

Luka Modric, nuovo centrocampista rossonero, ha parlato in esclusiva a 'Milan TV' nella sua prima intervista da calciatore milanista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric: “Leao è il presente e il futuro, il 10 è suo”

In questa notizia si parla di: milan - modric - leao - presente

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - 2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione.

Il Milan Fanta a Luka Modric - 2025-07-14 19:35:00 Il web è in trepidazione: Ufficialmente, il “Era Luka Modric”. Il croato È un nuovo Milan Player E firma un contratto per una stagione con l’opzione per un altro extra.

Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato - Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro.

#Modric sulla maglia 14: "Mi piace questo numero: l'ho indossato in Nazionale e all'inizio della mia carriera, soprattutto al Tottenham è andata bene. Ora il 10 è di #Leao, presente e futuro del #Milan" Vai su X

Luka #Modric è un nuovo giocatore del #Milan. Contratto fino a giugno 2026 Milan Nel Cuore - facebook.com Vai su Facebook

Modric alza subito l'asticella: Il Milan non può accontentarsi di stare nella media. Leao? Presente e futuro del club; Milan, Modric: Voglio vincere, sento ancora il fuoco dentro di me; Milan, senti Modric: Non possiamo essere soddisfatti della mediocrità. Poi benedice Leao.

Pagina 2 | Modric: "Quando mi ha chiamato il Milan avevo già tutto chiaro. Serie A dura fisicamente" - " Per me lo dico sempre, la cosa più importante è l'amore per il gioco, e per il calcio. Secondo tuttosport.com

Perché ha scelto il Milan, il numero di maglia e gli obiettivi: le parole di Luka Modric - Dopo aver firmato il contratto con i rossoneri, il centrocampista croato si è concesso in una lunga intervista ai microfoni di Milan TV. Riporta msn.com