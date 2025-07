Fedez paparazzato dal settimanale Chi con la 29enne. Fedez ha (forse) un nuovo amore. A rivelarlo è il settimanale Chi, che pubblica in esclusiva le immagini del rapper in compagnia di Giulia Honegger, 29 anni, stilista milanese e cofondatrice del brand Ayme. I due sono stati paparazzati tra le spiagge della Versilia e le strade di Milano, tra giri in Ferrari Roma Spider e momenti d’intimità in riva al mare. Il primo avvistamento è avvenuto lo scorso weekend a Marina di Pietrasanta, presso lo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari, di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio, uno degli amici più stretti del cantante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Fedez e Giulia Honegger, la nuova coppia dell’estate? Le immagini parlano chiaro