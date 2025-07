Destroy Lonely invita fan 15enne a saltare dal palco | costole rotte e danni a fegato e polmoni

Il rapper americano Destroy Lonely, in occasione di un concerto in Romania, ha invitato un fan di appena 15 anni a saltare giù dal palco dopo averlo fatto salire. Il ragazzo è tragicamente atterrato su una balaustra in metallo, riportando una costola rotta e diversi danni a fegato e polmoni. Il video dell’accaduto, andato virale su Tik Tok, mostra come il ragazzo abbia esitato prima di compiere il gesto, che ha lasciato non pochi danni. Destroy Lonely fa saltare dal palco un 15enne: gravi lesioni. Nei video pubblicati sul web si vede chiaramente il ragazzo che compie il gesto dopo qualche esitazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

