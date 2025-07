Kessié Juventus è più di un’idea per il centrocampo bianconero! L’asse con l’Al Ahli si infiamma | novità anche sul futuro di Nico Gonzalez

Kessié Juventus, è più di un'idea per il centrocampo bianconero: gli aggiornamenti sul futuro del nigeriano. Il calciomercato Juventus si sta avvicinando a un momento cruciale, con diverse trattative che potrebbero rivoluzionare il futuro della squadra. Un filo sottile collega la Juventus al mercato saudita, in particolare all' Al Ahli, con Nico Gonzalez che potrebbe essere protagonista di un'uscita e con Franck Kessié al centro delle attenzioni bianconere. La combinazione di questi due affari potrebbe delineare il futuro prossimo della squadra. Una delle trattative più calde riguarda Nico Gonzalez, il cui futuro alla Juventus è sempre più in bilico.

In questa notizia si parla di: juventus - idea - centrocampo - bianconero

Dalla Juventus al Napoli, ora l’affare diventa possibile: l’idea fa sognare i tifosi azzurri! - In casa Napoli si lavora anche al futuro, motivo per il quale un noto calciatore potrebbe passare dalla Juventus al club azzurro.

Idea a sorpresa per il #Napoli: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport gli azzurri guardano in casa #Juventus per il centrocampo, nel mirino c'è Fabio #Miretti! ? Il giovane talento bianconero, sarebbe una richiesta esplicita di Antonio #Conte. - facebook.com Vai su Facebook

Juve, la lista di Comolli per il centrocampo: l'ultima idea è Xhaka Il leader del Bayer Leverkusen che piaceva anche al Milan è finito tra gli osservati speciali in bianconero: è esperto, funzionale e low cost @Gazzetta_it Vai su X

Gazzetta - Juventus, per il centrocampo idea Bissouma: i dettagli; Juve, non solo attacco: idea Bissouma per il centrocampo. E un ex Udinese per la fascia; Inter, idea Asensio. Vlahovic può rescindere con la Juventus.

Douglas Luiz verso l’Everton: quanto chiede la Juventus e come cambierebbe il centrocampo bianconero - I bianconeri trattano la cessione di Douglas Luiz, ormai ai margini del progetto: valutato 40 milioni, il suo addio potrebbe favore l’ingresso di André. Scrive msn.com

André Juve, non tramonta questa pista per il calciomercato bianconero: due gli ostacoli da superare in queste settimane. Il punto - André Juve, non tramonta questa pista per il calciomercato bianconero: due gli ostacoli da superare in queste settimane per il mediano dei Wolves Il calciomercato Juve ha intensificato l’attenzione su ... Come scrive juventusnews24.com