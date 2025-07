Cancelli di Ostia spiagge senza servizi Le critiche | Campidoglio improvvisa sulla pelle dei bagnanti

(Adnkronos) – Tante le critiche al Campidoglio per i chioschi e i bagni ancora chiusi ai Cancelli di Ostia. Una spiaggia frequentata anche da diecimila persone ogni fine settimana, che ancora, a metĂ luglio, non ha quasi nessun servizio. Due chilometri di spiaggia, quella dei cancelli di Ostia, a due passi dalla tenuta presidenziale di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cancelli di Ostia, spiagge senza servizi. Le critiche: “Campidoglio improvvisa sulla pelle dei bagnanti”

