After the Hunt | ecco il primo trailer del nuovo film di Luca Guadagnino con Julia Roberts Ayo Edebiri e Andrew Garfield

Il nuovo film del regista italiano è un thriller che sarà quasi sicuramente al prossimo Festival di Venezia, interpretato da Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. Ecco trailer e trama di After the Hunt, al cinema dal 16 ottobre con Eagle Pictures. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - After the Hunt: ecco il primo trailer del nuovo film di Luca Guadagnino, con Julia Roberts, Ayo Edebiri e Andrew Garfield

In questa notizia si parla di: after - hunt - ecco - trailer

After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts - After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts Julia Roberts è una professoressa coinvolta in uno scandalo #MeToo nel trailer del prossimo dramma psicologico di Luca Guadagnino After the Hunt.

“A cosa serve il tricolore sulle bare bianche e il crocefisso se poi Cristo in queste case non ci entra?”: così Rocco Hunt sulla strage di Scampia - “Quelle povere creature morte sotto al ballatoio per me sono vittime dello stato e dell’abbandono (…) A cosa serve dopo, il presidente che fa le condoglianze, il tricolore sulle bare bianche, a cosa serve il crocefisso se poi Cristo in queste case non ci entra?”.

The Hunt for Gollum: il nuovo film della saga de Il Signore degli Anelli ha una data di uscita - Warner Bros e New Line Cinema hanno annunciato la data di uscita di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis.

Presentazione abbondante ancora più del solito per Eagle Pictures a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione 2025. Molta attesa per After the Hunt di Guadagnino con Julia Roberts e per La pallottola spuntata con Liam Neeson. Ne abbiamo parlato con il Dirett - facebook.com Vai su Facebook

After the Hunt: ecco il primo trailer del nuovo film di Luca Guadagnino, con Julia Roberts, Ayo Edebiri e Andrew Garfield; Il trailer di After The Hunt: Dopo la caccia, nuovo film di Luca Guadagnino a ottobre al cinema; After the Hunt: Andrew Garfield e Julia Roberts nel trailer del nuovo film di Guadagnino!.

After the Hunt: ecco il primo trailer del nuovo film di Luca Guadagnino - Il nuovo film del regista italiano è un thriller che sarà quasi sicuramente al prossimo Festival di Venezia, interpretato da Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevi ... Scrive comingsoon.it

After The Hunt: Dopo La Caccia, il Trailer del nuovo film di Luca Guadagnino in arrivo a ottobre [VIDEO] - After The Hunt: Dopo La Caccia è il nuovo film di Luca Guadagnino, regista ormai celeberrimo e tra i più discussi e amati degli ultimi ... lascimmiapensa.com scrive