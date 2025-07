Si chiude la prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile: a Singapore il Settebello batte per 28-4 il Sudafrica ed avanza direttamente ai quarti di finale, chiudendo al primo posto il Gruppo A. Nello stesso raggruppamento la Serbia liquida la Romania per 19-9 ed è seconda. Nel Girone B il big match che metteva in palio il primo posto vede la vittoria in rimonta della Spagna, che supera di misura l’Ungheria, sconfitta per 10-9, mentre avanza agli ottavi il Giappone, terzo, che la spunta per 12-11 sull’ Australia. Nel Gruppo C, invece, gli Stati Uniti erano già certi del primo posto, ma comunque vincono per 26-6 su Singapore, mentre la sfida che metteva in palio il secondo posto si risolve ai tiri di rigore: dopo l’11-11 dei tempi regolamentari a spuntarla è il Brasile, che piega per 19-18 il Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Mondiali 2025: risultati 16 luglio. Brasile o Grecia sulla strada dell’Italia