Treni Salvini si limita a dire che i cittadini sono informati dei cantieri e dei ritardi Pd | E gli indennizzi?

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha risposto a un'interrogazione del Pd sui ritardi dei treni e sui disagi che i viaggiatori subiscono per le continue interruzioni delle rete ferroviaria: "Ogni cittadino pu√≤ accedere in tempo reale allo stato dei lavori per organizzare al meglio il proprio viaggio". Ma il Pd chiede l'immediata istituzione di un fondo nazionale per gli indennizzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Treni, Salvini: ‚ÄúSpero maggio non sia mese con uno sciopero al giorno‚ÄĚ - Per i treni il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, si augura che maggio non sia un mese di scioperi.

Salvini: tasso puntualità treni fra 80 e 92%, abbiamo mille cantieri - Trento, 24 mag. (askanews) - "Se i treni arrivassero in orario mi attaccherebbero per quello": il ministro dei Trasporti Matteo Salvini dal festival di Trento minimizza le polemiche sui ritardi delle ferrovie citando "il trittico cantieri, scioperi e record di passeggeri" tutti secondo lui senza precedenti.

Matteo Salvini: sperimentazione Starlink per connettività treni ad Alta Velocità - "C'è una sperimentazione di due settimane con due soggetti, già operativa e in caso di esito positivo, sarei favorevole se si arrivare a un accordo".

SALVINI √ą IL MINISTRO DEL CAOS Basta mettere piede in una stazione ‚Äď qualsiasi stazione ‚Äď per capire in che condizioni versa oggi il nostro sistema ferroviario. Ritardi cronici, treni soppressi, informazioni frammentarie, servizi al limite della decenza. Altro - facebook.com Vai su Facebook

