Il restauro dela tela del Guercino sarà un laboratorio aperto e visitabile

Il restauro dal costo stimato di circa 25.000 euro dovrebbe durare sei mesi, ma dipenderà da quando la Diocesi deciderà a quale soggetto affiderà il progetto e ovviamente ai tempi burocratici: la stima è che si possa partire ad autunno inoltrato. L’operazione sarà possibile tramite finanziamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Torna la “Ciclopasseggiata solidale”: il ricavato sarà donato per il restauro della chiesa - SAN MICHELE SALENTINO - La bellezza del territorio di San Michele Salentino deve essere conosciuta, vissuta e tutelata.

Torre Velasca, completato il restauro: ecco come sarà - L'inconico edificio del 1958 rinnovato senza venire snaturato. Una nuova piazza con aree verdi a disposizione dei cittadini

Torre Garisenda, ecco il progetto esecutivo. “Il restauro sarà completato entro il 2028” - Bologna, 13 maggio 2025 - Ecco il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e per il restauro della Garisenda.

Presentato al pubblico il restauro del sipario storico del Teatro Nuovo di Spoleto, realizzato da Francesco Coghetti, simbolo di storia, arte e identità cittadina Un lungo applauso ha accolto, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, la presentazione ufficiale del Sipar