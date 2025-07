Idf colpita l' area del palazzo presidenziale siriano

L'esercito israeliano afferma di aver colpito un "obiettivo militare" nella zona del palazzo presidenziale siriano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, colpita l'area del palazzo presidenziale siriano

Siria, raid israeliani nella notte vicino al palazzo presidenziale di Damasco - ROMA (ITALPRESS) – Israele ha attaccato nella notte un obiettivo vicino al palazzo presidenziale nella capitale siriana, Damasco, ribadendo il suo impegno a proteggere i membri della minoranza drusa in Siria.

Siria, Israele bombarda zona palazzo presidenziale Damasco - L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa.

Siria, raid di Israele vicino al palazzo presidenziale di Damasco. Netanyahu: “Il regime non tocchi la comunità drusa” - La Israeli Air Force ha bombardato la zona nei pressi del palazzo presidenziale di Damasco, capitale della Siria, nelle prime ore di oggi, dopo aver intimato alle autorità siriane di non marciare verso villaggi abitati da appartenenti alla minoranza drusa nel Sud del Paese.

Siria, Israele colpisce il Palazzo presidenziale in sostegno dei drusi in guerra con i sunniti - Rubio: Gli Stati Uniti sono preoccupati su quanto accade in Siria; Siria, Israele bombarda il palazzo presidenziale a Damasco. Colpito anche il quartier generale militare della capitale; Idf, colpita l'area del palazzo presidenziale siriano.

Siria, raid israeliani a Damasco: colpito il Palazzo presidenziale e il ministero della Difesa - iraniani in Iraq, secondo cui decine di militari siriani sarebbero rimasti uccisi o feriti. Da lettera43.it

Siria nel caos, Israele attacca il palazzo presidenziale di Damasco - Raid aerei hanno colpito il palazzo presidenziale, dopo giorni di sangue per la repressione brutale da parte dell’esercito siriano contro i civili drusi nella provincia di ... Lo riporta italiaoggi.it