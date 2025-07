Siria raid israeliani a Damasco | colpito il Palazzo presidenziale e il ministero della Difesa

Violenti raid aerei israeliani hanno colpito Damasco nelle ultime ore, provocando numerose vittime tra i ranghi del regime siriano. A riferirlo è l’agenzia Sabrin, legata a gruppi armati filo-iraniani in Iraq, secondo cui decine di militari siriani sarebbero rimasti uccisi o feriti. Tra gli obiettivi colpiti figurano il ministero della Difesa, il Palazzo del Popolo, residenza ufficiale del presidente siriano Ahmed al-Shara, e l’ingresso del quartier generale delle forze armate. «I colpi più pesanti sono partiti», ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, pubblicando un video della televisione siriana nel momento in cui un attacco sorprende un conduttore in diretta da Damasco. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Siria, raid israeliani a Damasco: colpito il Palazzo presidenziale e il ministero della Difesa

