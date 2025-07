Morto a 23 anni dopo la fuga dall’alt dei carabinieri il papà di Kevin trovato senza vita in casa 24 ore dopo

Il papà di Kevin Anghele è stato trovato morto 24 ore dopo l'incidente nel quale è deceduto il giovane 23enne che non si era fermato all'alt dei carabinieri il 15 luglio. L'uomo si è tolto la vita dopo la morte del figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kevin Angele, 23 anni, residente a Pordenone, è morto a Motta di Livenza (Treviso) dopo aver perso il controllo della sua automobile che si è schiantata contro un albero a bordo strada, mentre cercava di sottrarsi ad un controllo dei carabinieri. Il conducente, - facebook.com Vai su Facebook

