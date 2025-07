Maltrattò madre e sorella il killer di Sharon condannato a 3 anni e 8 mesi

Suisio. Moussa Sangare, il 31enne originario del Mali reo confesso dell’omicidio di Sharon Verzeni, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi in abbreviato per maltrattamenti nei confronti della madre Kadiatou Diallo e della sorella Awa. Il pubblico ministero aveva chiesto 4 anni per i due episodi che vengono contestati all’imputato, allontanato dalla casa familiare su ordine della Procura nel maggio 2024, due mesi prima del delitto della 34enne, avvenuto a luglio a Terno d’Isola. La sorella, studentessa di ingegneria di 24 anni, aveva denunciato Moussa perchĂ© una sera l’aveva minacciata di morte, le aveva lanciato contro degli oggetti e aveva infine aperto il gas dando fuoco alla cucina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Maltrattò madre e sorella, il killer di Sharon condannato a 3 anni e 8 mesi

(? Giuliana Ubbiali) Il processo a Moussa Sangare per i maltrattamenti nei confronti di madre e sorella. Per lo psichiatra nominato dal gip è capace di intendere e volere. Ma la difesa contesta la metodologia: «L'ha visto una volta sola e mancano i test»

