Basket primo colpo della Miwa | è un ex Barcelona

Tempo di lettura: 2 minuti Inizia col botto il mercato della Miwa Energia Cestistica Benevento, che dopo le riconferme di Murolo, Rianna, Miraglia, Bongiovanni e Iommelli ufficializza il suo primo colpo di mercato: il centro domenicano Michael Acosta Marte. Classe ’92, il domenicano con passaporto spagnolo cresce cestisticamente nella cantera del Barcelona, prendendo parte anche a delle manifestazioni con le selezioni giovanili della nazionale spagnola. L’esordio nei senior arriva nella stagione 2011 con la squadra B dei blaugrana in LEB Gold (terza lega spagnola). Seguono esperienze con le maglie del Girona e dell’ Hospitalet, dove Acosta si distingue per le sue notevoli qualitĂ tecniche e atletiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Basket, primo colpo della Miwa: è un ex Barcelona

In questa notizia si parla di: colpo - primo - miwa - basket

Osimhen Juve: è lui il primo obiettivo per l’estate. Giuntoli prepara il piano per il super colpo in attacco, ultimissimi dettagli - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve: è lui il principale obiettivo per l’estate. Giuntoli ha un piano in mente per il super colpo in attacco, tutti i dettagli.

Sucic Inter, lui il primo colpo dell’estate: ecco quando verrà ufficializzato. Spunta la data - di Redazione Sucic Inter, lui il primo colpo dell’estate: ecco quando verrà ufficializzato dal club nerazzurro.

Ultimissime Juve LIVE: bianconeri vicini al primo colpo per l’estate. Novità sulle condizioni di Koopmeiners - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Benevento, nasce un polo cestistico senza precedenti: sei società uniscono le forze per far crescere i talenti di domani; Urlo di gioia della Scandone, il derby contro Benevento è tuo; Alla ricerca del riscatto: la Virtus Molfetta in trasferta contro il Benevento.

Michael Acosta è il primo colpo del mercato della Miwa Energia Il centro domenicano arriva a Benevento dopo un’esperienza in Germania - Classe ’92, il domenicano con passaporto spagnolo cresce cestisticamente nella cantera del Barcelona, prendendo parte anche a delle manifestazioni con le ... Scrive sanniosport.it

Serie B - Michael Acosta è il primo colpo del mercato della Miwa Energia - Inizia col botto il mercato della Miwa Energia Cestistica Benevento, che dopo le riconferme di Murolo, Rianna, Miraglia, Bongiovanni e Iommelli ufficializza il suo primo colpo di ... Segnala pianetabasket.com