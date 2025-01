Tpi.it - Mina Settembre 3: il cast (attori) completo della serie tv

3: iltvQual è il) di3, la terza stagionetv in onda su Rai 1? Dal 12 gennaio torna la fortunatatv con protagonista Serena Rossi. Al suo fianco tantidelle passate stagioni ma anche delle novità. Di seguito l’elenco deglicon i rispettivi ruoli:Serena Rossi:Giuseppe Zeno: DomenicoMarisa Laurito: zia RosaChristiana Filangeri: IreneValentina D’Agostino: TittiRosalia Porcaro: RosariaChiara Russo: FioreNando Paone: RudyYari Gugliucci: Luigi AbbamondiLudovica Nasti: ViolaFrancesco Di Napoli: GianlucaErasmo Genzini: Jonathan AmmaturoRaffaele Russo: Kevin AmmaturoMichele Rosiello: GiordanoLeandro Ianniello: EddyLorenzo Lancellotti: AndreaAnnamaria De Matteo: SimonaFabrizio Nevola: Nicola, marito di SimonaDaria D’Antonio: la madre di Jonathan e KevinLuca Ward: ArnaldoIanua Coeli Linhart: BenedettaSimona Barbarulo: NoraaldoAntonio Friello: il signoraldoBarbara Foria: la signoraaldoFranca Abategiovanni: Giordana BorrelliAntonio Perne: Natale De MariaIrma Ciaramella: la moglie di NataleAntonio Fortunato: Luciano De MariaAdriano Pantaleo: l’assistente sociale FrancoAntonella Monetti: Carmela CarusoCristian De Vergori: Mattia LandoldiCloris Brosca: Rachele, la nonna di MattiaCorrado Taranto: Armando Landolfi, nonno di MattiaMargherita Romeo: Gabriella Panebianco, madre di MattiaBalkissa Maiga: Jeanette DanohEmmanuel Dabone: Guy DanogCarlo Geltrude: Ciro IppolitoAntonella Stefanucci: Assuntina Barricelli, madre di MassimoAlessio Sica: Massimo BarricelliIvaniglione: Mario BertaniTiziana De Giacomo: Vera, moglie di MarioGiovanni Limite: Pietro RubiconeElisabetta De Palo: Angelina AmatoFabio La Fata: Antonio MirandaElena Funari: Anna GambarKatheryna Mykhailova: DesirèPerché Giorgio Pasotti non fa parte deldi3? Nel corsoconferenza stampa di presentazioneterza stagione la regista Tiziana Aristarco ha spiegato che il personaggio di Claudio De Carolis non tornerà perché “la sua storia consi conclude a metàseconda stagione, la sua chiusura era fisiologica”.