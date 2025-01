Lapresse.it - Marco Masini: “La musica è stata il regalo più grande di mia madre”

Ospite di Francesca Fialdini nel talk show Da noi. a ruota libera,ha offerto un toccante spaccato della sua vita personale e professionale, svelando come laabbia rappresentato un’ancora di salvezza, grazie soprattutto al ruolo fondamentale dellaha presentato il suo ultimo album, 10 amori, un lavoro che rappresenta un’evoluzione artistica e personale: “Cerco di raccontare le emozioni in modo nuovo, dando voce agli amori di tutti, come ho sempre fatto”. Ma è il ricordo dellaa emergere con forza durante l’intervista: “Mia mamma non era una cantante professionista, ma amava lae me l’ha trasmessa. Dopo la sua perdita, ho capito che laera ciò che mi legava a lei e che spesso èla mia ancora di salvezza”.Il momento più emozionante è stato un videomessaggio di Marcello Casucci, il primo capo orchestra di, che ha ricordato un episodio cruciale: “Mio padre non era d’accordo con la mia scelta di dedicarmi alla, ma mia, poco prima di morire, gli chiese di lasciarmi seguire questa strada.