Oasport.it - Luca De Aliprandini: “Più la pista è difficile, più mi esalto: ho mostrato il vero me nella gara preferita”

Deha conquistato uno splendido terzo posto nel gigante di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulle nevi svizzere. L’azzurro è riuscito a salire sul podio in una delle grandi Classiche tra le porte larghe, rendendosi protagonista di una meravigliosa rimonta dopo la dodicesima posizione della prima manche. Il nostro portacolori si è dovuto inchinare soltanto al cospetto dei padroni di casa Marco Odermatt e Loic Meillard, tornando così in top-3 nel massimo circuito internazionale itinerante a distanza di tre anni dall’ultima e unica volta (fu secondo in Alta Badia il 20 dicembre 2021).Il 34enne, che ha emulato il risultato ottenuto tredici anni fa a Massimiliano Blardone in questa località (ultimo italiano sul podio ad Adelboden), sembra avere trovato la forma giusta quando mancano tre settimane ai Mondiali di Saalbach, dove proverà a ottenere un risultato di grande lusso dopo l’argento iridato conquistato quattro anni fa a Cortina d’Ampezzo.