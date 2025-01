Tvplay.it - Inter, è più di un mal di pancia: il club lavora alla ricca cessione già a gennaio

Leggi su Tvplay.it

L’è alle prese con la sessione invernale di calciomercato e si è manifestata una situazione piuttosto critica, che necessita di risposte quanto prima.Una finestra di trasferimenti in corso significa sempre un periodo di lunghe riflessioni, da parte di tutti i protagonisti coinvolti in una trattativa oricerca di un cambiamento. L’cerca di mantenere il controllo della situazione e studiare le migliori soluzioni ai casi più spinosi. Tuttavia dal campo, dalle scelte del tecnico Simone Inzaghi, in molti casi sono giunte certezze inequivocabili con cui fare i conti., è più di un mal di: ilgià a(LaPresse) – tvplay Perciò in attesa di scendere in campo, dopo la parentesi a Riyad della Supercoppa italiana, per la prima sfida del girone di ritorno di Serie A, si prefigurano alcuni scenari che saranno di valutazione.