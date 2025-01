Ilrestodelcarlino.it - Grandi classici, musical e concerti al teatro Leo Amici di Monte Colombo

Dopo il consenso ottenuto con la regia dell’opera L’Elisir d’amore in scena alGalli per il Capodanno, il regista Carlo Tedeschi (nella foto) e la compagnia Rdl tornano sulle scene delLeodel lago dicon la nuova programmazione che partirà il 2 febbraio e proseguirà fino a giugno, quando andrà in scena lo spettacolo dell’estate 2025 che lo scorso anno fu Summertime show.ma anche spettacoli teatrali esotto la grande cupola in legno lamellare delcon ospite d’eccezione, in primavera, Giacomo Franci dalla Carnegie Hall di New York e il gran ritorno dell’Orchestra sinfonica Rossini. Isono in programma ogni domenica alle 16.30: Senza Fili dal 2 febbraio al 2 marzo con protagonista Matteo Mecozzi; Chiara di Dio dal 9 marzo al 27 aprile con protagonista Francesco Troilo di Carlo, interprete principale dell’operaMohican; Anna Magnani - storia d’amore e libertà dal 4 al 25 maggio, in scena Annamaria Bianchini, che interpreta la nota attrice.