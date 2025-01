Isaechia.it - Grande Fratello, il papà di Tommaso: “Le critiche? Sono tutti bravi a farle. La storia con Mariavittoria? Chiuso in Casa per 4 mesi è normale che…”

Il padre diFranchi, concorrente del, ha detto la sua sulla relazione tra il figlio eMinghetti.Intervistato dal quotidiano toscano La Nazione l’imprenditore Giacomo Franchi, storico commerciante di Siena, ha innanzitutto dichiarato di essere molto orgoglioso del figlio. “Sta facendo unacosa, da quasi 4è nella. Orgoglioso di lui, e molto felice“, ha esordito l’uomo, che ha ammesso di non aver mai pensato chepotesse durare così a lungo nel reality show:Finita la scuola ha iniziato subito a lavorare come cameriere. La gavetta, insomma. Sa abbassare la testa e cavarsela nelle situazioni. I genitori influiscono sull’educazione dei figli ma poiloro a dover tirare fuori le qualità in autonomia (.) E’ chiaro che in un ambiente del genere, composto da persone che fanno spettacolo, mondo a cui lui è estraneo, pensavo che durasse magari un paio di