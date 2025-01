Oasport.it - Golf: Spaun sale in testa al Sony Open, rimonta di Jaeger per inseguirlo

Moving day dalle fattezze un po’ inusuali alin Hawaii, secondo torneo della nuova stagione all’interno del PGA Tour. Questo non tanto per chi è al comando, J.J.: il californiano, del resto, ha già una valida esperienza sul PGA Tour e con il suo attuale -13, dato dal -5 del sabato, può portare a casa il suo secondo torneo sul circuito americano.Alle sue spalle arriva laspettacolare di Stephan: il tedesco s’inserisce a -12 nella lotta diassieme a Eric Cole e Patrick Fishburn con un balzo di 40 posti, grazie a un -8 da nove birdie e un unico bogey. Possibilità ancora ampie per, che nel 2024 è stato uno dei pochi a battere in maniera “diretta” il leader mondiale incontrastato Scottie Scheffler.Ampio anche il gruppo dei quinti a -11, con al suo interno Keegan Bradley, Brian Harman e Lee Hodges, oltre all’inglese Harry Hall, al canadese Nick Taylor e al colombiano Nico Echavarria.