Eleonora Abbagnato e la gelosia per Balzaretti: "Lui non ha amiche donne"

A guardarla volteggiare sul palco, elegantissima e leggera sulle punte,appare come una creatura magica proveniente da un altro universo. Eppure, anche lei è una donna come noi altre, alle prese con i doveri da mamma di una famiglia allargata e anche con un marito troppo piacente e famoso per non essere gelosa. L’étoile, però, ha trovato un modo per scacciare ognidal suo matrimonio con il calciatore Federiconon è più gelosaHa più di 14 anni quello che è ben più di un amore.e Federicosono amici, complici e, soprattutto, sono le colonne portanti di una grande famiglia che non bada ai legami di sangue ma è legata soltanto dall’affetto reciproco. L’étoile e l’ex calciatore sono genitori di Julia, 11 anni, e Gabriel, 9 e anche di Lucrezia e Ginevra, che di anni ne hanno rispettivamente 18 e 16.