Formiche.net - Diplomazia araba e interessi globali. Il vertice di Riad sulla Siria post-Assad

Leggi su Formiche.net

Ilospitato oggi asegna un passaggio cruciale per ladopo la caduta dell’orribile regime di Bashar al. La riunione, che vede la partecipazione di ministri degli Esteri arabi e occidentali, nonché di rappresentanti di organizzazioni internazionali e delle Nazioni Unite, è l’occasione per definire il nuovo assetto diplomatico della regione e il supporto internazionale alla transizionena.Asaad al Shibani, ministro degli Esteri della nuova amministrazionena, è l’ospite speciale, accanto all’inviato speciale dell’Onu Geir Pedersen e alla Alta Rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas. Sul versante statunitense, il dipartimento di Stato ha inviato il sottosegretario John Bass, segnale del forte interesse di Washington per la stabilizzazione della, che significa accondiscendere i desideri dei partner regionali, e nella pratica iniziare il coordinamento degli aiuti umanitari.