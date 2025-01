Biccy.it - Chiara Ferragni scrive a Dagospia

Negli ultimi giorni sono circolate voci su una possibile gravidanza di. Le speculazioni erano aumentate dopo che il settimanale Oggi aveva pubblicato immagini dell’imprenditrice all’ingresso della clinica Mangiagalli, la stessa dove ha dato alla luce sua figlia Vittoria. Nonostante ciò,ha chiarito la situazione, ribadendo che non c’è alcuna gravidanza in corso. Lo ha fattondo di proprio pugno a Roberto D’Agostino diche ha così rilanciato: “Flash! Riceviamo e pubblichiamo: caro Dago, so che ti arrivano voci, lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao.“.Questo è quello che aveva scritto il settimanale Oggi allegando le foto di lei all’uscita della clinica Mangiagalli: “Non è un mistero però che lei e il suo neofidanzato Giovanni Tronchetti Provera facciano sul serio e che vogliano mettere su famiglia.