Isaechia.it - Chiara Ferragni incinta di Giovanni Tronchetti Provera? L’influencer rompe il silenzio e svela la verità

Leggi su Isaechia.it

Dopo la separazione da Fedez, per, influencer e imprenditrice digitale, si è aperto un nuovo capitolo della sua vita e in questo ultimo anno l’ex moglie del rapper ha deciso anche di riaprire il suo cuore all’amore., infatti, ormai da qualche mese fa coppia fissa cone i due hanno deciso di vivere questo rapporto alla luce del sole, senza nascondersi, tant’è che sono stati più volte paparazzati insieme in diverse occasioni mondane e anche durante le feste, che laha trascorso come da tradizione in compagnia della sua numerosa famiglia, composta dalle sorelle Valentina e Francesca e dalla mamma Marina Di Guardo.Negli ultimi giorni, però, si è diffusa una nuova indiscrezione in merito al rapporto cone in particolare, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i due avrebbero intenzione di allargare la famiglia.