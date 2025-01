Caos treni infuriano le polemiche su Salvini | il ministro nella bufera è furioso

Leggi su Dayitalianews.com

E’ di nuovosu Matteodei Trasporti per ildi ieri, 11 gennaio. Il, nelle scorse ore, ha dovuto subire gli attacchi dell’opposizione ma, anche da tanti pendolari (a mezzo social), arrabbiati per per i disagi sulle linee ferroviarie.criticato èIeri, sabato 11 gennaio è stata un’altra giornata tormentata per migliaia di viaggiatori. I disagi sono iniziati alle 7 del mattino – per un guasto elettrico nel nodo di Milano – che ha causato sospensioni e cancellazioni deiche collegano il capoluogo lombardo con Genova, Venezia e Bologna. Inevitabili, le conseguenze anche sui regionali di Trenord. Risultato: migliaia i passeggeri rimasti ad aspettare nelle stazioni,con ritardi fino a 200 minuti.Matteo, per questo disservizio è stato oggetto di forti critiche.