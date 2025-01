Inter-news.it - Barella: «Inter sa rispondere alle critiche, a volte troppe! Darmian esempio»

ha parlato al termine di Venezia-, sfida andata in scenaore 15 allo stadio Pier Luigi Penzo e valevole per la ventesima giornata di Serie A. Ecco quanto dichiarato a caldo nel post partita di DAZN dal centrocampista nerazzurro– Nicolòha parlato così dopo Venezia-: «Dopo una sconfitta sono sempre giorni difficili, soprattutto dopo un derby in cui c’era una Coppa in palio. Questa squadra sache asono un po’nei nostri confronti, ma diciamo che ci piacein campo. Il gol di? Lui ha questi gol sulle ribattute, c’è solo da complimentarsi perché ogni volta che entra in campo è unda seguire. Noi lo ringraziamo. Periodo chiave? Sicuramente, arrivano tante partite in pochi giorni, quindi è sempre difficile e bisogna gestire bene le forze.