Auto in fiamme al casello autostradale di Prato ovest | traffico in tilt

Un grave incendio si è verificato questa mattina alstradale di, lungo la A11, causando danni significativi e disagi alla circolazione. Lehanno completamente distrutto la vettura coinvolta, che si trovava ferma al varco, oltre a provocare danni alla pensilina e alla cabina per il pagamentostradale.Fortunatamente, il conducente è riuscito ad allontanarsi in tempo, evitando conseguenze per la sua incolumità. Tuttavia, l’incidente ha avuto ripercussioni sul, con lunghe code e disagi per glimobilisti. La situazione è tornata alla normalità dopo oltre un’ora, grazie all’intervento dei soccorsi e al ripristino della viabilità. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dellerità competenti.L'articoloinalstradale diinproviene da The Social Post.