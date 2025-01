Quotidiano.net - Attacco dell'esercito russo a Kherson: un civile ucciso e due feriti

L', secondo Ukrinform, ha attaccato oggi 47 insediamenti nella regione diuccidendo une ferendone altri due. La notizia è stata riportata su Facebook dal capo'amministrazione militare regionale di, Oleksandr Prokudin. Le forze russe avrebbero preso di mira le infrastrutture sociali e le aree residenziali negli insediamentia regione. In particolare, sono stati danneggiati due condomini e otto abitazioni private. Inoltre, sono stati distrutti un magazzino e veicoli privati. Secondo Ukrinform, anche 11 insediamenti nella regione di Zaporizhia sono finiti sotto il fuoconel corsoa giornata. Per contro - scrive l'agenzia - l'ucraino ha distrutto due punti di decollo di droni, magazzini con munizioni e attrezzature, postazioni di mortai e lanciagranate in direzione di Vovchansk.