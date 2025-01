Ilrestodelcarlino.it - Zona universitaria e piazza XX Settembre, controllate 60 persone. Due giovani allontanati

Proseguono i controlli del territorio e per la sicurezza stradale effettuati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna i quali fanno sapere che, durante un servizio a largo raggio in particolar modo nella, nel centro cittadino eXX, hanno controllato 60e 20 veicoli. Durante tali operazioni, alcuni automobilisti sono stati trovati alla guida delle proprie autovetture, sotto l’influenza dell’alcol, la conseguenza dell’accertamento ha portato al ritiro della patente. Mentre due, poco più che ventenni, con precedenti di polizia, sono statidalle zone sensibili, come da ordinanza prefettizia. Numerosi anche i controlli finalizzati alla repressione e al contrasto delle sostanze stupefacenti, effettuati da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bologna Centro, i quali hanno identificato un uomo poco più che quarantenne, all’interno del quartiere Porto Saragozza, trovato in possesso di diversi grammi tra hashish e cocaina.