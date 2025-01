Inter-news.it - Viviano: «Sommer in calo, penso che l’Inter lo cambierà. Una preferenza!»

Emilianoha sottolineato come Yannpotrebbe lasciarenella prossima sessione estiva di calciomercato. Per sostituirlo, i nerazzurri dovrebbero puntare su un italiano.IL RAGIONAMENTO – Yannsta disputando la sua seconda stagione da portiere del. Il numero uno nerazzurro, il cui rendimento complessivo è stato positivo sotto ogni punto di vista, non è certo della sua permanenza a Milano anche nella prossima stagione. Trattandosi di un classe 1988, l’estremo difensore elvetico è inevitabilmente soggetto a undi prestazione. Ragion per cui la dirigenza nerazzurra starebbe pensando al modo migliore per sostituirlo, eventualmente, a partire dal 2025.potrebbe essere sostituito nella prossima stagione: il pensiero diIL COMMENTO – A proposito del futuro di, l’ex portiere Emilianoha espresso il proprio punto di vista alle frequenze di TVPlay: «Nell’ultimo anno è calato un po’ giù di rendimento rispetto al primo anno.