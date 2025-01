Lapresse.it - Udinese-Atalanta 0-0, la Dea porta a casa un punto

Leggi su Lapresse.it

Frena ancora l’, che dopo undici vittorie di fila incappa nel secondo pareggio consecutivo. L’undici di Gasperini, nell’anticipo della 20/a giornata, non va oltre lo 0-0 indi una solida. Il profumo di scudetto potrebbe aver fatto male ai giocatori della Dea, apparsi oggi scarichi mentalmente e fisicamente poco brillanti. Se si considera anche la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, per la Gasperini band si tratta della terza gara di fila senza i tre punti. In classifica, la Dea resta a -2 dal Napoli capolista ma con una gara da recuperare martedì contro la Juve.Mastica amaro l’, che soprattutto per quanto prodotto nel primo tempo avrebbe forse meritato dire ai tre punti. I friulani sino a quota 26 punti in classifica, in una posizione tutto sommato tranquilla.