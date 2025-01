Notizie.com - Treni: dopo il chiodo, il pantografo che blocca l’Italia. Matteo Salvini sulla graticola, il Codacons: “Subito i risarcimenti”

Un treno in partenza questa mattina da Milano avrebbe causato non meglio precisato danno alla linea aerea a causa del suo.Ne è scaturita una nuova giornata di passione per tutti i viaggiatori italiani. I problemi alla circolazione ferroviaria hanno causato forti ritardi e cancellazioni di, e relativi disagi ai passeggeri. Disagi a cascata da Milano a Torino, da Venezia a Bologna fino a Roma. A monitorale la situazione, con i relativi accertamenti tecnici, la polizia ferroviaria.il “” ora una linea elettrica: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comA danneggiare i cavi che alimentano isarebbe stato accidentalmente ildi un treno Italo, danno poi completato da un altro convoglio.