Tiziano Ferro nell’inferno di Los Angeles | Sto bene cerco di aiutare chi è in difficoltà Ma il vento spinge ancora gli incendi

Tra le star che vivono a Los, devastata da giorni dagli, c’è anche. Dopo un primo riserbo per rispetto delle vittime, il cui bilancio attuale è di 11 persone, il cantante ora rompe il silenzio. «Grazie per tutti i messaggi e i pensieri che mi avete inviato in un momento così drammatico per la città in cui vivo», scrivein una sua storia Instagram. L’artista si era trasferito diversi anni fa a Losper vivere con il suo ex marito, Victor Allen. «In queste ore sto cercando dichi sta vivendo enormi. Fortunatamente io, la mia famiglia e i miei amici stiamo», fa sapere ai fan, lasciando intendere tra le righe che la sua abitazione non sia stata colpita dalle fiamme. Sono diverse le star colpite dalla devastazione dei roghi, tra cui le ville di Anthony Hopkins e Ben Affleck, ma anche quelle di Adam Brody e Paris Hilton.