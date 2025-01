Liberoquotidiano.it - "Signor ufficiale, si vergogni!": Mario Giordano, clamoroso sfogo su Rete 4

«Ma ma ma.giudiziario, si!». Non trova quasi le parole, che comincia il 2025 esattamente come ha finito il 2023 e il 2024: conducendo la sua crociata contro i ladri di casa e gli abusivi imputini e impenitenti. Immigrati e italianissimi che fregandosene delle leggi e del rispetto del vivere civile rubano letteralmente villette e appartamenti altrui e anche di fronte alle telecamere, palesemente in torto, anziché chiedere perdono o accampare scuse preferiscono ridere in faccia alle vittime o minacciare loro e gli inviati. Certo, se poi a dar loro man forte ci pensa pure la giustizia nostra, la situazione si fa sempre più complicata e grottesca. «La cosa che mi manda ai pazzi - si agitain studio a Fuori dal coro, su4, nella prima puntata post-vacanze natalizie - è che non ci sia nessuno che faccia loro rispettare le leggi.