Scia di furti in notturna negli esercizi commerciali | arrestata coppia di ladri seriali

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 11 gennaio 2025- Rubavano in orari notturni all’interno didel centro di Roma, sottoposti a fermo di indiziato di delitto dalla Polizia di Stato un 28enne tunisino ed una 49enne italiana gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.Quando gli agenti della Polizia di Stato del I° Distretto Trevi Campo Marzio, a seguito di approfondite indagini, li hanno individuati e fermati nei pressi della stazione Termini, un tunisino di 28 anni ed una italiana di 49, i due indossavano ancora gli stessi indumenti usati per compiere i loro ultiminel centro della capitale.Gli investigatori, nei giorni precedenti, dopo aver raccolto le denunce di alcuni commercianti del centro, per diversisubiti durante la notte nei propri locali, hanno avviato immediatamente le indagini, individuando nei due fermati i responsabili dei suddetti