Oasport.it - Sci alpino, partenza della discesa femminile a St. Anton abbassata: il meteo preoccupa

Con lo sguardo rivolto al cielo. Saranno ore importanti a St.(Austria) per capire se il week end dedicato alla velocità nella Coppa del Mondo di scisi terrà nella sua interezza. Sì, perché le condizionirologiche potrebbero rappresentare un ostacolo di non poco conto.Riavvolgendo il nastro, nella giornata odierna l‘intensa nevicatanottata e il vento hanno portato a una decisione da parte degli organizzatori. Si è optato per la cancellazioneseconda e ultima prova cronometrata diche si sarebbe dovuta tenere dalle 11.15 sulla pista dedicata a Karl Schranz. Per questo, le atlete si presenteranno domani al cancelletto dicon l’unico riferimento dato dal primo training disputato ieri.Il problema è che ci sono punti interrogativi anche sulla disputa, che precederà il superG di domenica sul pendio austriaco.