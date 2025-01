Lanazione.it - San Mauro, rubata la botte del palio. Dopo giorni rispunta in un campo

Il furto, l’appello sui social e poi il ritrovamento. È un giallo ancora tutto da capire quello che ha visto scomparire, per diversi, una delle storiche botti deldi Sana Signa. La gara, per chi non la conoscesse, consiste nel far rotolare per le vie della frazione alcune botti da vino di grandi dimensioni, lungo un circuito prestabilito. Così, i vari rioni si sfidano ad arrivare prima degli altri, contendendosi il. Proprio una di queste botti, con i colori del rione delle Bertesche, ma in effetti tenuta ormai da diverso tempo come riserva a disposizione dei vari rioni, viene conservata dalla Sorms di Sane, poco prima delle festività natalizie, era stata spostata dalla sua collocazione originaria per diventare protagonista di alcune iniziative con bambini e ragazzi.