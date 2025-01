Romadailynews.it - Roma, Ama: Linea Verde automatizzata e attiva 24/7 con l’avvio del Giubileo

Leggi su Romadailynews.it

Nuova funzione VoiceBot multilingue per segnalazioni sempre disponibiliCondel, Ama introduce un’importante novità per laaziendale: il numero gratuito 800867035 diventa automatizzato, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con una funzione VoiceBot multilingue. L’annuncio arriva dalla stessa Ama, che sottocome il servizio sia stato pensato per rispondere meglio alle esigenze degli utenti, facilitando segnalazioni e richieste.Il presidente Bruno Manzi ha spiegato: “Grazie a questo nuovo servizio, sarà possibile effettuare segnalazioni telefoniche in qualunque momento dell’anno. Il VoiceBot, disponibile in italiano, inglese e spagnolo, è una dimostrazione di come Ama sia sempre più vicina alle necessità dei cittadini e dei turisti”.Il sistema automatizzato consente di scegliere la lingua di dialogo e di accedere a diverse opzioni per segnalazioni o richieste.