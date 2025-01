Mistermovie.it - Mister Movie | Mel Gibson aggiorna sulle riprese di “La Passione di Cristo 2”

Leggi su Mistermovie.it

Dopo anni di speculazioni e attesa, Melha finalmente fornito unmento significativo sul sequel del suo acclamato film biblico Ladi. Il progetto, intitolato ufficialmente Resurrection of the Christ, dovrebbe iniziare lenel 2026., premio Oscar e regista della prima pellicola, ha condiviso questi dettagli durante una recente intervista con Joe Rogan.Un progetto ambizioso in fase di sviluppo dal 2016class="wp-block-heading">Resurrection of the Christ è in lavorazione da quasi un decennio, con il team creativo impegnato a sviluppare una storia che vada oltre il semplice racconto della resurrezione di Gesù.ha dichiarato: “Spero di iniziare lel’anno prossimo. Ci sono molte sfide, perché è un viaggio acido.” Il regista ha spiegato che il film esplorerà nuovi territori narrativi, tra cui il regno dell’inferno e la caduta degli angeli, per rappresentare il significato profondo della resurrezione.