Milo Ventimiglia in lacrime, la casa distrutta dagli incendi come nella serie tv – Video

(Adnkronos) –ha perso la suadi Malibu a causa degliche stanno devastando la Contea di Los Angeles. L’attore, volto protagonista di This Is Us, sembra stia rivivendo la trama dellatelevisiva che lo ha reso celebre. In diretta alla CBS,è tornato nei pressi della sua abitazione ormai ridotta in cenere. “Inizi a pensare a tutti i ricordi nelle varie parti dellae a tutto il resto, e poi vedi le case dei tuoi vicini e tutto quello che c’è intorno e ti si spezza il cuore”, queste le parole di, l’attore che non è riuscito a trattenere levisitando i resti di quella era la sua. Il 47enne racconta di aver visto, insieme alla moglie, labruciare grazie alle telecamere di sicurezza. I due sono stati costretti a lasciare la loro abitazione, riuscendo a prendere solo alcune cose, a caricarle in macchina e a scappare lontano dalle fiamme.