Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Scuol 2025 in DIRETTA: Maurizio Bormolini in finale! Bagozza chiude 8° nella classifica finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Indietro al primo intermedio, Gabriel Messner si spiana alla curva front side. Evapora l’obiettivo podio per l’azzurro.terzo Prommegger.14.13 MESSNER A CACCIA DEL PODIO! Gabriel cerca il terzo podio stagionale contro l’austriaco Prommegger.SMALL FINAL MASCHILE14.10 Krol (POL), Miki (JPN), Takeuchi (JPN) il podio femminile. Prima azzurra Jasmin Coratti (13°posto), uscita anzitempo agli ottavi.14.09 KROL GUARDA TUTTI DALL’ALTO! La polacca trionfa con 23 centesimi di scarto su Miki. Nono podio e seconda vittoria in carriera per lei.14.08 Finalissima tra la giapponese Miki e la polacca Krol. Duello enorme!BIG FINAL FEMMINILE14.07 Takeuchi a podio,al terzo posto superando la Dekker con 14 centesimi di scarto! Buon podio per la nipponica che ritorna a podio all’età di 41 anni.