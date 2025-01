Ilrestodelcarlino.it - Le tangenti sui fiumi. Regali alla festa di laurea e legna gratis per il capo

Parlavano di "omaggio natalizio" quando c’era da pagare la presunta tangente per vedersi affidati appalti pubblici diretti per le messa a posto deie la manutenzione idraulica di una buona parte del territorio marchigiano con annesso taglio delle piante per ricavarne biomasse combustibili. Tre anni disarebbero andati al geometra dell’ex Genio Civile della Regione Marche Euro Lucidi, senigalliese in servizio negli uffici pesaresi. Il "", così lo chiamavano gli imprenditori amici a cui avrebbe fatto avere i lavori in cambio di denaro ee, avrebbe usufruito di cinque carichi per un valore di oltre mille euro. Un provento corruttivo di almeno 20mila euro, contesta la Procura dorica al funzionario pubblico Lucidi, sull’inchiesta Mystic River esplosa a giugno del 2022.