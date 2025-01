Quotidiano.net - Lascia marito per il parroco di Ischia, Serrone: “I preti sposati possono essere ricchezza per la Chiesa”

Napoli, 11 gennaio 2025 – Continua a far discutere il caso della donna, una casalinga di 35 anni, che ha allontanato di casa il, pochi giorni prima di Natale, per poter vivere la sua relazione con un sacerdote di 58 anni,. La relazione, che – secondo alcune testimonianze – andava avanti da tempo, era sbocciata in, dove i due si erano conosciuti, fino all’epilogo dei giorni scorsi, seguito da un fiume di polemiche che hanno superato i confini cittadini, mentre la diocesi dinon commenta ufficialmente l'accaduto, ma fa sapere che il sacerdote ha deciso di autosospendersi dalle funzioni religiose e che il vescovo, monsignor Carlo Villano, spera che la situazione possa ricomporsi. "Icon le loro famiglie potrebberouna grandeper la