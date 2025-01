Justcalcio.com - L’Argentina ‘inventa’ un’altra ala che punta alto: Benjamín Domínguez decolla in Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-01 17:59:00 Calcio italiano:In mezzo a tutti i movimenti dell’ultimo minuto, la firma di Benjamin Dominguez (La Plata, 2003) per Bolonia è passato inosservato. Era il 28 agosto. Gli italiani hanno pagato 4 milioni di euro al Gimnasia da portare all’estremo, a quel tempo, di 20 anni. Aveva già segnato gol nella Lega Professionisti e c’erano ottime referenze da parte sua. Mezzo corso dopo, si conferma un ‘cannone’. Un talento chea una piena conferma nel 2025.Ed è vero che ‘Benja’ha solo tre gol (due inA, uno in Coppa Italia) ma Per Vincenzo Italiano è già diventato un tassello importante. Senza esordire in Champions League (non era tesserato) ma con minutaggi importanti nel resto delle competizioni. Un’ala sinistra alta 1,72 metri, favorita dalle statistiche avanzate.