Ladri negli spogliatoi del PalaBetti. Rubati un portafoglio e dei borsoni

Castelfiorentino, 11 gennaio 2025 – “I responsabili sapevano quando agire, perché sono entrati quando il portone era giocoforza aperto in virtù del cambio fra la prima squadra e i giocatori della Promozione. Non è la prima volta che succede e finora avevamo preferito non sporgere denuncia, però episodi del genere stanno iniziando a verificarsi con una certa frequenza”. Samuele Manetti, allenatore della prima squadra dell’ABC Castelfiorentino, non ha nascosto l’amarezza per l’atto predatorio subìto da alcuni tesserati due giorni fa, con iche si sono introdottideldi viale Roosevelt durante gli allenamenti e hanno portato via uned alcuni(un paio dei quali abbandonati a poca distanza): un bottino di qualche centinaia di euro. A quanto fatto sapere dalla società, il tesserato vittima del furto del portafogli ha provveduto a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.