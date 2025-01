Metropolitanmagazine.it - La madre di P Diddy avrebbe organizzato festini hard in casa quando lui era piccolo

Di giorno in giorno, il caso Passume tinte sempre più oscure, complici i dettagli sempre nuovi e sempre più inquietanti che, di volta in volta, vengono a galla. A svelare l’ultimo retroscena è Rolling Stone US, che ha anticipato alcuni degli scoop contenuti in: The Making of a Bad Boy, in uscita su Peacock il 14 gennaio. Nel documentario, viene infatti rivelata l’abitudine delladel rapper, Janice, di organizzare feste dalle tintenella propria abitazione, in presenza di suo figlio, allora solo un ragazzino. Eventi sfrenati, in cui gli adulti consumavano rapporti sessuali nelle varie stanze della, e che ricordano molto i famosi White Party. Il produttore hip-hop Tim “Dawg” Patterson, all’epoca presente, dichiara nel film: «Questo è ciò a cui eravamo esposti; questo è ciò che ci veniva trasmesso.