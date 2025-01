Thesocialpost.it - Kenya, ultraleggero si schianta contro un edificio: ci sono almeno 3 morti

Un tragico incidente aereo si è verificato nella contea di Malindi, in, dove un piccolo aereo è precipitato causando tre vittime a terra. Secondo le autorità, tra le vittime ciun tassista motociclista, morto quando l’aereo in fiamme ha colpito l’autostrada Malindi-Mombasa, e un motociclista con una passeggera, uccisi dall’impatto di parti dell’aereo mentre sivaun. #Últimahora Varios fallecidos en un accidente aéreo en #Malindi, Kenia, dicen fuentes presenciales.Según testigos, la aeronave, de pequeñas dimensiones, ha caído junto a una carretera donde había varios motociclistas.##Kwachocha pic.twitter.com/ZgQzRcXLGr— eSPAINews (@eSPAINews) January 10, 2025 Il pilota e due studenti a bordoriusciti a saltare dall’aereo prima dell’incidente estati curati per le ferite riportate.