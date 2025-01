Formiche.net - Intelligence nazionale, ecco perché è il momento della riforma. Scrive Teti

Il 2025 si preannuncia come l’anno che vedrà l’inarrestabile sviluppo di piattaforme di intelligenza artificiale ed in particolar modo dell’avvento di nuovi modelli e metodologie di comunicazione massiva online, com’è possibile notare soprattutto dalle recenti decisioni assunte da Mark Zuckerberg, di eliminare il fact checking su Meta (Facebook e Instagram) sostituendolo con le Community Notes, e da Elon Musk di adottare la stessa metodologia su X.Lo sviluppo dell’IA generativa e di nuovi modelli di comunicazione online, unita all’attuale dibattito in corso sull’utilizzo di sistemi di comunicazione satellitare gestiti, in misura sempre maggiore, da aziende private di nazionalità diverse, pone una molteplicità di questioni su cui andrebbe condotta un’attenta riflessione sia sul piano del controllo delle comunicazioni cheloro riservatezza.