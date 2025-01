Sport.quotidiano.net - I Brignone, due fratelli come amici. Davide: "Io e Federica? Inseparabili. Coach sì, ma pure compagno di surf»

Tolti gli sci, presa la tavola, la pausa deivola sulle onde. Fratello e sorella,e atleta."": oltre alla stagione delle gare assieme, c’è sempre una vacanza in Marocco dove andare a fare, assieme.da sempre, ancora di più da quel 2017 quando lui, appena 23enne, tormentato dai problemi alle ginocchia, decise di lasciare la sua carriera agonistica da sciatore per entrare nel team della campionessa azzurra. Sette anni di successi e oggi l’ennesima prova: la discesa di St. Anton (alle 11,15, diretta su Rai 2 ed Eurosport)., due giorni fain gran spolvero, ieri una maxi nevicata ha stoppato le prove. Quali sono le vostre sensazioni per oggi? "Ho visto Fede molto bene, ha fatto una gran bella prova ed è in fiducia. Si è trovata bene, anche se le condizioni oggi non saranno le stesse del primo giorno".